رابطة المحترفين تطلق المرحلة الثانية من «حماية الأطفال»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن بداية المرحلة الثانية من برنامجها الرائد لحماية الأطفال الذي يهدف لتحقيق الالتزام بحقوق الأطفال في ممارسة كرة القدم في بيئة آمنة وسليمة، ويسعى لجعل حماية الأطفال أولوية لجميع الأندية المحترفة.

وكانت الرابطة قد أطلقت هذا البرنامج في 28 من مايو الماضي، لتصبح أول جهة في الشرق الأوسط تنفذ هذه المبادرة، التي تتم بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ومركز حماية الطفل بوزارة الداخلية.

وستشهد المرحلة الثانية من البرنامج تخصيص «ضابط حماية الأطفال» في كل من الأندية الـ14 في دورينا، وتدريبهم على مهارات حماية الأطفال داخل النادي.

بينما ستنطلق المرحلة الثالثة من برنامج حماية الأطفال في 31 أغسطس بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث ستشهد إقامة دورات تدريبية إجبارية لجميع العاملين في الأندية ممن يتعاملون مع الأطفال، وتشمل هذه الدورات معلومات أساسية عن قوانين حقوق الطفل في الإمارات، أنواع الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال، وأمثلة لذلك في كرة القدم بالإضافة إلى شرح مراحل نمو وتطور الطفل وتدريب العاملين في الأندية على طرق التبليغ عن الانتهاكات.

من جانبه عبر عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية عن فخره بهذه المبادرة المهمة، مضيفاً: «نحن سعداء جداً بالدعم المستمر الذي نتلقاه من الاتحادين الدولي والآسيوي ووزارة الداخلية لتنفيذ هذا البرنامج الرائد الذي نتوقع أن يصبح مثالاً يحتذى به في المنطقة، وأن تسير المزيد من الجهات الرياضية على خطى هذا التعاون بيننا وبين اتحاد الإمارات لكرة القدم».

اجتماع

من ناحية أخرى عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعه الدوري الأول لموسم 2020-2021 أول من أمس بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد». ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة وحضره كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبد العزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

تم خلال الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السابق والاطلاع على تقرير الإنجاز، ومناقشة الاستعدادات لاجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 1 لسنة 2020 والمقرر عقده في 13 أغسطس 2020.

وكانت التقارير المالية على طاولة الاجتماع، حيث تمت مناقشة مقترحات توزيعات الأندية لموسم 2019-2020 والموسم المقبل 2020-2021، وذلك استعداداً لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية. وفي السياق نفسه، اطلع المجلس على موازنة موسم 2020-2021.

كما استعرضت الإدارة التنفيذية بالرابطة مقترحات التعديلات على لوائح ترخيص الأندية في دورتها المقبلة 2021- 2022 والتي اعتمدها مجلس الإدارة.

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