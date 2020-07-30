راحة 3 أيام للاعبي الإمبراطور

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل بقيادة الروماني ريجيكامب المدير الفني للفريق كتيبة الإمبراطور الوصلاوي إجازة لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم ولغاية السبت المقبل لقضاء اللاعبين إجازة العيد مع عائلاتهم.

وبالتأكيد وسط الإجراءات الاحترازية التي أكد عليها القائمون على الفريق خلال آخر حصة تدريبية أقيمت مساء أمس ومثلت ختام الأسبوع الثالث للمحطة الأولى من إعداد الإمبراطور للموسم الجديد 2020-2021، والذي سيدشنه الأصفر بمواجهة فريق الوحدة في الثالث من سبتمبر المقبل ببطولة كأس الخليج.

وعقب العودة من الإجازة وقبل أن تبدأ المحطة الثانية من التدريب سيخضع جميع اللاعبين والمتعاملين مع الفريق لإجراءات الفحص الروتيني والخاص بالإجراءات الاحترازية من انتشار «فيروس كورونا» وفق «البروتوكول» الصحي الذي أصدره اتحاد الإمارات لكرة القدم.

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