الحزامي يزور نادي الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

قام عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بزيارة نادي الشارقة الرياضي وتفقد مرافقه، حيث كان في استقباله علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

واطلع الحزامي خلال الزيارة على سير العمل والتجهيزات قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، وقام بزيارة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الملعب الفرعي بالحزانة يرافقه المدفع وعبدالله محمد العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، حيث التقى خلاله اللاعبين والجهاز الفني والإداري قبل بداية التدريب، ووجّه لهم الشكر على جهودهم السابقة، مطالباً ببذل الجهد حتى يواصل الفريق تميزه الذي ظهر عليه في الموسمين الأخيرين.

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