«سيتي» خامس أغلى علامات أندية الكرة

المصدر: دبي - سيد صالح

احتفظ فريق «مانشستر سيتي» الإنجليزي بالوجود ضمن الخمسة الكبار الخامس لأغلى العلامات التجارية لأندية كرة القدم في العالم لعام 2020، للعام الثاني على التوالي، والتي صدرت أمس عن شركة «براند فاينانس» البريطانية المتخصصة في دراسات العلامات التجارية.

وحل في صدارة التصنيف العملاق الإسباني ريال مدريد، يليه غريمه التقليدي برشلونة، وكان المركز الثالث من نصيب «مانشستر يونايتد» الذي تراجع من المركز الثاني في 2019، فيما استأثر «ليفربول» بالمركز الرابع، مسجلاً قفزة جيدة من المركز السادس في العام الماضي.

وترصد القائمة التي تصدرها «براند فاينانس» بصفة سنوية أغلى وأقوى 100 علامة تجارية «50 +50»، وأيضاً أعلى 50 قيمة تسويقية لمشروع تجاري في العالم.

وبلغت القيمة التسويقية للعلامة التجارية لـ«سيتي» هذا العام 1.124 مليار يورو، تكفلت باحتفاظه بالمركز الخامس في 2020.

واحتفظ «ريال مدريد» بصدارته للتصنيفات الثلاثة، فهو صاحب أغلى وأقوى علامة تجارية، كما تصدر قِيم المشروعات التجارية.

وقفز «برشلونة» في 2020 من الثالث إلى المركز الثاني على قائمة أغلى العلامات، وارتفعت قيمته التسويقية هذا العام بنسبة %1.4، لتبلغ 1.413 مليار يورو. واحتفظ بالمركز الثاني أيضاً على قائمة أقوى العلامات، بينما تراجعت قيمة مشروعه.

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