شباب الأهلي يشكر موسى عباس

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

وجّه عبدالمجيد حسين، عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، رسالة شكر إلى الدكتور موسى عباس، على فترة عمله وخدمته للنادي طوال 50 عاماً.

وغرد عبدالمجيد عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «لن تنسى الأجيال الكروية مجهوداتك وتضحياتك، ولن توفيك كلمة شكراً حقك».

كما وجّه اللاعب ماجد حسن رسالة شكر إلى الدكتور موسى، وذلك عبر حسابه الشخصي في «تويتر».

وقال مغرداً: «شكراً لأبينا ومعلّمنا ومدربنا».

وكان الدكتور موسى قد تقدم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في منصب مدير أكاديمية نادي شباب الأهلي، إلا أن النادي لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي قبول اعتذاره.

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