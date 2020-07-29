النمساوي ستيفان على رادار كلباء

المصدر: كلباء – محمد فضل

يسعى نادي اتحاد كلباء للتعاقد مع النمساوي ستيفان شفاب (29 عاماً) لاعب وسط وكابتن رابيد فيينا النمساوي في صفقة انتقال حر، ودخلت شركة كرة القدم بنادي كلباء في مفاوضات جادة للفوز بخدمات اللاعب، وخاض استيفان 30 مباراة مع فريقه خلال الموسم الماضي تمكن من تسجيل 8 أهداف وصنع مثلها.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة كلباء يتواجد بها حالياً ثلاثة أجانب هم التوجولي بينال ملابا والبرازيلي واندرسون والهولندي نافارو فور وانتهت إعارة البرازيلي قوميز القادم لصفوف النمور خلال الموسم الأخير من الشارقة.

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