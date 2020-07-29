«طيران الإمارات» وميلان.. شراكة مستمرة

المصدر: دبي - خالد المهيري

بات نادي إيه سي ميلان الإيطالي من أقدم الشركاء الرياضيين لـ«طيران الإمارات» عقب الإعلان عن تجديد الشراكة والرعاية بين الجانبين حتى موسم (2022 - 2023) لتكون المدة الإجمالية للشراكة 17 عاماً.

وأشاد فلافيو جيرينجيلي مدير محطة إيطاليا بطيران الإمارات، بالعلاقات التي تجمعهم مع النادي الإيطالي. وأضاف قائلاً: «علاماتنا التجارية تشترك مع إيه سي ميلان في الرؤية لتقديم تجربة عالية الجودة وجمع العالم معاً للاحتفال بشغف مشترك». وواصل قائلاً: «يسعدنا تجديد شراكتنا وهو ما يدل على التزامنا طويل الأمد بالنادي ولعشاق الرياضة في إيطاليا والعالم».

ومن جانبه، عبر كاسبر ستايلزفيج رئيس الإيرادات بنادي إيه سي ميلان عن سعادته البالغة بتجديد الشراكة مع طيران الإمارات. وأضاف قائلاً: «التجديد هو شهادة على القيمة التي جلبها كلا الطرفين طوال هذه الشراكة».

وتعود العلاقة بين الجانبين إلى العام 2007، عندما تم التوقيع على اتفاقية رعاية لمدة ثلاث سنوات. وفي العام 2010، توسعت «طيران الإمارات» في رعايتها للنادي من خلال توقيعها على اتفاقية جديدة امتدت لخمسة مواسم. وشهد العام 2014 تجديد العقد المبرم بين الجانبين، لمدة خمس سنوات إضافية.

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