تسليم «كواترو» درع الدرجة الثانية رسمياً

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

توج اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس، فريق كواترو بدرع النسخة الأولى من مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2019 - 2020.

وذلك بحضور أحمد يوسف بن درويش النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المسابقات وإبراهيم حسن النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية ومحمد علي سرور رئيس قسم المسابقات. وقام باستلام درع المسابقة والميداليات الذهبية عبدالرسول عبدالله مدير مركز كواترو الرياضي نيابة عن أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

وجاء تتويج فريق كواترو بلقب المسابقة بعد جمعه 38 نقطة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين.

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