30 لاعباً في تدريبات الوصل

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يختتم فريق كرة القدم بنادي الوصل أسبوعهم الثالث في التدريبات اليوم، ومن المتوقع أن يمنح الجهاز الفني الراحة للاعبين غداً الخميس بمناسبة «وقفة عرفات».

وواصل فهود زعبيل تدريباتهم أمس في الأسبوع الثالث على التوالي على أرض ملاعبه الخارجية تحت قيادة مدربه الروماني ريجيكامب، وبحضور مساعده الوطني سالم ربيع، وعضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم المشرف العام على الفريق حميد يوسف.

وشهدت الحصة التدريبية التي أقيمت أول من أمس مشاركة 30 لاعباً بصفوف شبه مكتملة، رغم غياب ثلاثي المنتخب الوطني الذي يتواجد بمعسكر منتخب الإمارات الحالي وهم علي سالمين وعلي صالح والوافد الجديد فابيو ليما.

وكانت التدريبات قد انطلقت في التاسع من الشهر الجاري، وبشكل متدرج في شكل مجموعات وفقاً لـ«البروتوكول» الصحي الذي وضعه اتحاد الإمارات لكرة القدم لجميع فرق الدولة، وفي إطار تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا».

تدرج في التدريبات

وشهدت فترة الإعداد في أسبوعها الأول التدريب خلال الفترة المسائية، والأسبوع الثاني تم تكثيف المران من خلال التدرج لرفع معدلات اللياقة البدنية.

حيث خضع اللاعبون لتدريب يومين صباحي ومسائي والثالث مسائي، وتم تكثيف التدريب للإسراع في رفع معدلات اللياقة البدنية بخوض التدريبات الصباحية والمسائية يومياً مع زيادة جرعة التدريب، إضافة إلى التعامل مع الكرة من خلال تشكيلات جماعية مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وستتواصل التدريبات محلياً ووفق الظروف المتاحة حول إقامة معسكر من عدمه، في سباق مع الزمن للوصول بالفريق لأعلى درجات الاستعداد للموسم الجديد وخاصة بعد غياب طويل عن الملاعب امتد لأكثر من 3 شهور بسبب الجائحة. يذكر أن الفريق سيدشن موسمه الكروي في الثالث من شهر سبتمبر المقبل بمواجهة فريق الوحدة ببطولة كأس الخليج.

واكتمل عقد محترفي الوصل بالرباعي الأجنبي ومنهم الثلاثي البرازيلي المكون من ويلتون سواريز ورونالدو مندير، والقادم الجديد سانتوس نيريس، والأرجنتيني نيكولاس أورو المحترف الجديد، إلى جانب فابيو ليما نجم الفهود الأول، والثنائي البرازيلي في فئة «المقيم»، المؤلف من ناتان فيليبي وماتيوس داسيلفا، والغاني جورج دووبنغ المقيد في فئة «المقيم» المتواجد بالتدريبات منذ اليوم الأول.

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