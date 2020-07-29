حمد إبراهيم ينضم إلى «الإعصار»

المصدر: (دبي ـ علي الظاهري)

تعاقد نادي حتا مع لاعب الوسط حمد إبراهيم لمدة موسم واحد قادماً من نادي الشارقة بنظام الإعارة. وكان حمد إبراهيم «26 عاماً» قد انتقل معاراً إلى دبا الفجيرة مطلع الموسم الماضي ثم انتقل إلى نادي الحمرية قبل أن ينضم أخيراً إلى كتيبة «الإعصار»، والتحق اللاعب بتدريبات الفريق في المعسكر بعد توقيع عقده الجديد.

ويعتبر حتا أحد أكثر الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات الصيفية على مستوى اللاعبين المواطنين، حيث نجح في التعاقد مع أكثر من 10 لاعبين منذ إعلان البقاء في دوري الخليج العربي خاصة بعد رحيل العديد من اللاعبين عن النادي.

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