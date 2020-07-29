ليفربول يفتتح ثالث متاجره في دبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن افتتاح ثالث متجر رسمي له في دبي بابن بطوطة مول، بالتعاون مع علامة سفنتي 8 سبورتس.

يأتي إطلاق المتجر بعد التجربتين الناجحتين لمتجري النادي، حيث تم افتتاح الأول في دبي مول في نوفمبر 2019، والثاني في وافي مول في مارس 2020

وتتيح الوجهة الجديدة أحدث تشكيلات الأزياء الخاصة بالفريق للصغار والكبار، بما فيها الملابس الأساسية التي يرتديها النادي وزيّه الخاص في بطولات الدوري الإنجليزي مع مختلف المنتجات المميزة التي يطرحها.

إضافة إلى مجموعة من القطع الكلاسيكية القديمة والإكسسوارات والتذكارات الموقعّة. جاء افتتاح المتجر الجديد في وقت مثالي تماماً، حيث تزامن مع فوز النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2020، مما يضمن لعشاق النادي الاحتفال بعام آخر من الإنجازات.

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