«عربي الصحافة الرياضية» يناقش «ميثاق الشرف»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية على الثوابت الراسخة التي يسير على نهجها الاتحاد منذ سنوات طويلة، والمتمثلة بتعزيز العلاقات مع الاتحادات والجمعيات والروابط الإعلامية الرياضية في الوطن العربي لخدمة منتسبيها.

كما شددت على أهمية وضع ميثاق شرف ومدونة سلوك يلتزم بهما الجميع، لا سيما وأن الفترة الماضية شهدت بعض الخروقات التي مست مسيرة العمل، وذلك لتنظيم العلاقة مع الجميع واتفق على تشكيل لجنة تضم بعض المختصين للعمل على صياغة ميثاق الشرف للعمل به في الفترة المقبلة ويلتزم به الجميع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة مساء أول من أمس «عن بعد»، برئاسة محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد، وحضور نواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية الدكتور تركي العواد وحسن خلف الله والدكتور هادي عبد الله وبدر الدين الإدريسي وياسر عائس ورجاء السعداني وأحمد كريم ووائل الشيوخي ومستشار الاتحاد عبد الله إبراهيم والأمين العام الناطق الإعلامي عوني فريج.

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