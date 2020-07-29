«دبي الرياضي» يبحث مع «خان» افتتاح أكاديمية للملاكمة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل مجلس دبي الرياضي الملاكم البريطاني أمير خان البطل الأولمبي وبطل العالم مرات عدة في الملاكمة الوزن الخفيف، وكان في استقباله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

وبحث مجلس دبي الرياضي فرص التعاون مع البطل الأولمبي من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة في التدريب على رياضة الملاكمة لتكون امتداداً لأكاديمياته الشهيرة الموجودة في لندن، والتي تعمل على تدريب وتطوير الرياضيين الموهوبين، وتوفير سبل النجاح والتقدم لهم ليكونوا أبطالاً عالميين.

كما شجع المجلس البطل العالمي على الانتقال للإقامة هو وزوجته فريال مخدوم وأطفاله الثلاثة لميسة التي تبلغ من العمر 5 سنوات وألاينا البالغة من العمر عامين تقريباً وولده محمد المولود حديثاً، للعيش في إمارة دبي، والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الإمارة لتشجيع ممارسة الرياضة، وهو الأمر الذي يعزز من السياحة الرياضية ويزيد من فرص الاستثمار بدبي.

كما بحث المجلس إمكانية إقامة نزال استعراضي في دبي بين أمير خان مع النجم العالمي وأسطورة الملاكمة الفلبيني ماني باكياو الذي تربطه علاقة وطيدة مع المجلس.

استقطاب

ويواصل مجلس دبي الرياضي استقطاب أشهر نجوم الرياضة العالميين من مختلف دول العالم وحثهم على فتح استثمارات وإقامة أكاديميات رياضية في دبي مما يشجعهم على الإقامة في دبي، التي تعد قبلة النجوم وأبطال العالم من الرياضيين الذين يحرصون على الحضور إليها باستمرار لما توفره من منشآت وبنية تحتية.

سعادة

وقال أمير خان: «أنا سعيد بالتواجد في مجلس دبي الرياضي الذي استضاف العديد من أساطير الرياضة وأبطال العالم وأنا فخور بأن أكون ضمن قائمة العظماء الذين استضافهم المجلس، كما أنني متحمس للعودة مرة أخرى إلى دبي لتكون بيتي الثاني ومقراً لاستثماراتي المستقبلية، ومن أهمها فتح أكاديمية ملاكمة في دبي، وإقامة نزال مع صديقي ماني باكياو في دبي».

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