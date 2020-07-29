فوز ساحق لراشد الظاهري في «كارتينغ» إيطاليا

المصدر: (أدريا - البيان الرياضي)

استكمل البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري تألقه واستعاد بريقه في أول سباق له على الإطلاق في سباقات الناشئين للكارتينغ عن فئة X30 جونيور، ويعد ذلك أول انتصار له على منافسيه الجدد ضمن الجولة الثانية من سلسلة بطولة IAME عن فئة 12-14 سنة على الرغم من التزامه بالمكوث في المنزل لمدة نصف عام تقريباً.

وحقق الظاهري المركز الأول على الحلبة واضعاً بصمته القوية أمام منافسيه من خلال تقدمه وسيطرته على كافة مجريات السباق. وبمناسبة بدء المرحلة الجديدة من سباقات فئة الناشئين، علق راشد متحمساً وسعيداً قائلاً: «كان من الرائع الفوز بالسباق الأول لي في هذه الفئة».

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