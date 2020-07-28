دبا الحصن يقدم لاعبه المربوعي رسمياً

المصدر: دبا الحصن - محمد فضل

تعاقد نادي دبا الحصن رسمياً مع محمد المربوعي معاراً من الشارقة وقام النادي الحصناوي بتقديم اللاعب العماني لوسائل الإعلام بعد توقيع العقد مع إدارة النادي بحضور إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس الإدارة إلى جانب محمد سيف الظهوري رئيس لجنة الاحتراف.

وأشار الظهوري إلى أن المفاوضات مع اللاعب لم تكن سهلة لدخول عدة أندية أبدت رغبتها في ضم اللاعب والذي دائما ما يكون في مستوى التطلعات ويصنع الفارق للفريق الذي يلعب له مشيداً بتحركات إدارة دبا الحصن والتي نجحت في حسم الصفقة والتعاقد مع أبرز لاعبي «الميركاتو» الصيفي.

بدوره أبدى اللاعب المربوعي سعادته بالانضمام لصفوف الحصن مشيراً إلى أنه يرغب في ارتداء شعار منتخب بلاده عبر بوابة فريق دبا الحصن، معرباً عن أمله كذلك في المساهمة مع فريقه الجديد في تحقيق تطلعات جماهير النادي بالصعود إلى دوري الخليج العربي وسأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق ذلك.

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