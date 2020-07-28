الشارقة يعود إلى التدريبات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

استأنف الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم تدريباته اليومية الإعدادية للموسم الجديد، والتي يجريها في الملعب الفرعي رقم 4 بالحزانة، تحت قيادة المدرب عبدالعزيز العنبري مطبقاً الإجراءات الاحترازية، التي أصدرها اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، بعد فترة راحة، منحها الجهاز الفني للاعبين نهاية الأسبوع الماضي.

اكتمال

وكان عقد اللاعبين قد اكتمل بوصول كايو وإيغور كورنادو من البرازيل بينما عاد في مرحلة لاحقة الأوزبكي أوتابك شوكوروف ليلتحق الثلاثي بزملائهم في التدريبات بعد ظهور سلبية نتائج فحوصات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) واجتياز الفحص الطبي الشامل الروتيني قبل بداية الموسم.

تدريبات

وغاب عن التدريبات الجماعية الثلاثي الحسن صالح، الذي ما زال يخضع للتأهيل في صالة الجمنازيوم، بينما شارك الثنائي ماركوس ميلوني ومحمد خلفان بإجراء التأهيل في الملعب بشكل انفرادي، ومن المتوقع أن يلحق الثنائي بزملائهما في الملعب بعد أسبوعين، بينما سيعود الحسن صالح إلى التدريب مع الفريق في فترة لاحقة بعد انتهاء فترة التأهيل، التي يخضع لها بعد الجراحة، التي أجراها في وقت سابق.

معسكر داخلي

وعلى صعيد آخر من المتوقع أن يدخل الفريق الأول معسكراً داخلياً، حيث من المقترح أن يمتد المعسكر على فترتين، على أن يبدأ بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ولمدة أسبوعين، ويتم تأكيد موعد المرحلة الثانية في وقت لاحق، ويهدف من خلاله الجهاز الفني لرفع وتيرة التدريبات والوصول باللاعبين للجاهزية المطلوبة قبل خوض منافسات الموسم الجديد.

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