أبيض الناشئين يختتم تجمعه الداخلي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختتم منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 عاماً تجمعه الداخلي الذي أقيم بدبي ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في مملكة البحرين نوفمبر المقبل.

وشهد برنامج التجمع الذي استمر مدة أسبوع أداء تدريبات خاصة باللياقة البدنية على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم وجهازه المساعد بمشاركة 27 لاعباً.

وأكد سالم اليعقوبي مدير المنتخب تحقيق المعسكر كافة الأهداف التي وضعها الجهاز الفني وأبرزها رفع الجهوزية البدنية للاعبين مشيراً في ذات الوقت إلى انضباط جميع اللاعبين خلال فترة التجمع والتزامهم تنفيذ الإجراءات الوقائية قبل وبعد التدريبات. ويلعب منتخبنا في نهائيات كأس آسيا للناشئين ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات طاجيكستان وعُمان واليمن، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة منتخب طاجيكستان يوم 26 نوفمبر ، فيما يواجه منتخب عُمان يوم 29 من الشهر ذاته ومع منتخب اليمن يوم 2 ديسمبر.

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