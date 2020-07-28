«المحترفين» تتفقد تحضيرات الأندية

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

استعداداً للموسم الجديد 2020 - 2021، الذي سينطلق في الثالث من سبتمبر، قام وفد من رابطة المحترفين الإماراتية ممثلاًعن إدارة المسابقات والعمليات، إدارة الإعلام والبث وإدارة التسويق بزيارة تفقدية للأندية المحترفة الـ 14، وذلك في الفترة من 19 إلى 23 يوليو الجاري.

شملت الزيارة تفقد مرافق الاستادات مثل: غرف تبديل الملابس، الحكام، فحص المنشطات، عيادة الفريق، عيادة الجمهور، المدرجات، أكشاك التذاكر، البوابات والمداخل، مرافق الإعلام والبث وغيرها.

وتأتي هذه الزيارة الدورية، التي تقوم بها رابطة المحترفين الإماراتية، للوقوف على جاهزية الاستادات قبل انطلاق الموسم، وفق الاشتراطات المطلوبة في لوائح المسابقات. الجدير ذكره أن بطولة كأس الخليج العربي ستنطلق في الثالث من سبتمبر، تليها بطولة دوري الخليج العربي في التاسع من الشهر نفسه، ثم مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً في 11 سبتمبر.

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