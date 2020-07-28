مورينيو يحفز توتنهام من أجل إنجاز «جميل»

المصدر: (لندن - وكالات)

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إن فريقه يمكنه تحقيق إنجاز «جميل» في الدوري الأوروبي لكرة القدم خلال الموسم المقبل بعد أن ضمن مقعداً بالمسابقة القارية بتعادله مع كريستال بالاس .

وربما لا يرضي هذا طموح جماهير توتنهام التي استمتعت بمشاهدة فريقها في دوري الأبطال في المواسم الأربعة الماضية لكن التأهل للدوري الأوروبي أعطاهم بعض السلوى عقب موسم عصيب. وقال مورينيو: «بالتأكيد كل من شارك مرة في دوري الأبطال لا يريد العودة للدوري الأوروبي لكن هذا كان الأمر الوحيد المتاح بعد موسم صعب للنادي ».

وأضاف «لكن الوصول عندما كان الفريق في المركز 14 وبعد التعامل مع كل الأوضاع السيئة أشعر بالسعادة للعب في الدوري الأوروبي .

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