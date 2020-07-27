دورة رباعية للشارقة بمشاركة عجمان، خورفكان واتحاد كلباء

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم عن تنظيم دورة رباعية ودية بمشاركة أندية فرق اتحاد كلباء، خورفكان، عجمان، الشارقة، بعد أن حصلت على موافقات الأندية المشاركة، وذلك بين 18 و 27 أغسطس المقبل على أن يستضيف استاد خالد بن محمد بالشارقة مباريات الدورة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط شركة الشارقة لكرة القدم بالتعاون مع الجهاز الفني في إعداد الفريق الأول للموسم الجديد والذي سيبدأ في سبتمبر المقبل، يذكر أن فريق الشارقة يبدأ مشواره هذا الموسم في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي بملاقاة الفجيرة.

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