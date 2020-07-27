الإمارات يضم الخصيبي من حتا

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ضم نادي الإمارات رسمياً اللاعب المواطن فراس الخصيبي قادماً من حتا بعد أن قضى تجربة قصيرة مع الإعصار لم تستمر لأكثر من شهر ونصف الشهر.

ويلعب الخصيبي في مركز الدفاع وسبق أن خاض تجربة مع نادي العين، وتمنى اللاعب في صفحته الشخصية في موقع انستغرام التوفيق في محطته الجديدة موجهاً صوت الشكر لإدارة نادي الإمارات على طريقتها الاحترافية في المفاوضات.

وحظي اللاعب بحفاوة كبيرة من قبل زملائه بفريق الإمارات من خلال التدريبات التي أجراها الفريق امس بقيادة المدرب المقدوني جوجيكا.

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