العين يعير فلاح وليد إلى خورفكان

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تعاقد نادي خورفكان رسمياً مع فلاح وليد (21 عاماً) لاعب ارتكاز العين على سبيل الإعارة لموسم قابل للتجديد، وسبق أن ارتدى فلاح شعار المنتخب الأولمبي.

وشهد توقيع العقد مع اللاعب الجديد علي خليل المشرف العام على الفريق الأول للكرة بنادي خورفكان، مشيداً بإمكانات اللاعب، متمنياً له التوفيق في خورفكان، كما رحب خليل أيضاً بانضمام اللاعب الكولومبي اورلاندو بييرو القادم من نادي فلامنغو البرازيلي والمدرب الإسباني كانيدو. الجدير بالذكر أن خورفكان جدد عقود البرازيليين الثلاثة برونو ودودو ولوبيز.

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