المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 2020م بشأن تشكيل مجلس الشارقة الرياضي.

ونص المرسوم الأميري على أن يُشكّل مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى علي هلال الحزامي، وعضوية كل من: عادل صالح يوسف الحمادي وعبدالله عبد الرحمن يوسف بن سلطان وعبدالله سلطان الدح المطروشي وعبدالله علي سلطان الحمادي وعبدالله محمد المليح الفزاري وعبد الملك محمد عبد الرحيم جاني وعبد اللطيف ناصر علي الفردان وعمر حسـن علي بن حنيفه وفاطمة محمد حبيب مشـربك وندى عبد الرزاق عسكر النقبي.

ويُوزع مجلس الشارقة الرياضي المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده، وينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين الأعضاء توافقياً أوعبر الاقتراع السري المباشر.

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