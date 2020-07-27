«السماوي» يدشن التحضيرات بوجوه جديدة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

دشن فريق الكرة الأول لبني ياس «السماوي» الحصة التدريبية الأولى أول من أمس على ملعب الشامخة، ووفق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، من جانب رابطة المحترفين واتحاد الكرة، وشهدت التدريبات وجود الرباعي الشاب الجديد الذي تعاقد معهم النادي خلال الميركاتو الحالي، ماجد عبدالله، سلطان الحرمي، محمد حمدان، أحمد الحوسني، وكانت الحصة التدربية الأولى عبارة عن تمرين بدني خفيف، وبحضور اللاعبين المواطنين، والمقيمين، وساشا الأجنبي الوحيد الموجود مع الفريق.

ويطمح السماوي في بداية موفقة وتحضيرات متميزة للموسم الجديد، وسيكون التحدي الأبرز للجهاز الفني هو رفع معدلات اللياقة البدنية، وخلق الانسجام المطلوب بين اللاعبين الجدد والقدامى.

موعد

من ناحية أخرى يصل الجهاز الفني الجديد لبني ياس بقيادة الروماني دانيال ايسايلا أول أغسطس المقبل تمهيداً لقيادة الفريق في المعسكر الإعدادي لخوض منافسات الموسم الجديد، وكان بني ياس قد تعاقد مع ايسايلا الشهر الماضي، خلفاً للمدرب الألماني شايفر، ويتمتع بمسيرة تدريبية جيدة حيث قادم من فريق الحزم السعودي موسم 2018- 2019، كما سبق له الحصول على بطولتي الكأس والسوبر مع استرا الروماني.

انضمام

وسيصل ايسايلا وجهازه الفني المساعد خلال الأيام القليلة المقبلة، كما ينضم في نفس التوقيت لاعب الوسط الأرجنتيني، الفاريز سواريز، والذي تعاقد معه النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، كما تبحث اللجنة الفنية، عن محترفين أجنبيين لإكمال عقد المحترفين الأجانب الأربعة، حيث يوجد بجانب سواريز، المدافع الصربي ساشا الموجود مع الفريق منذ الموسم الماضي، وجدد النادي الثقة به للعام القادم.

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