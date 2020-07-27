أبوالشوارب يتفقد تدريبات النصر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تفقد عبدالرحمن أبوالشوارب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي النصر، تدريبات الفريق الأول في الفترة الصباحية التي أقيمت في القاعة المغطاة في المركز التجاري، واطمأن أبوالشوارب على سير تدريبات «العميد» التي ركز فيها الجهاز الفني الجانب البدني، فيما يستكمل الفريق تدريباته في الفترة المسائية في النادي تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، ومن المقرر أن يخوض «العميد» في الفترة المقبلة من 3 إلى 4 تجارب ودية بعد عودة الثنائي الدولي طارق أحمد وسبيستيان تيغالي من معسكر منتخبنا الوطني الأول .

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