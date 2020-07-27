كابيلو: هازارد لم يحتمل الضغوط في الريال

المصدر: مدريد - وكالات

قال فابيو كابيلو المدرب الأسبق لريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني إن إيدن هازارد لم يتحمل الضغط بعد انتقاله إلى ريال مدريد، وعانى كثيراً من أجل الوصول لمستوى التوقعات الكبيرة، التي كانت منتظرة منه عقب انتقاله إلى النادي الملكي قادماً من تشيلسي في العام الماضي. وانضم هازارد إلى العملاق الإسباني مقابل مبلغ قياسي قدر بنحو 100 مليون يورو .

وقال كابيلو «لم يكن هو اللاعب نفسه الذي كان في تشيلسي وتعرض لإصابات لمدة طويلة. لم يندمج تماماً (في إسبانيا)».

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