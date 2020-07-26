حتا يتعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الظفرة

المصدر: دبي-علي الظاهري

تعاقد نادي حتا مع اللاعب محمد إبراهيم الحمادي قادماً من الظفرة لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، وانضم اللاعب إلى تدريبات الفريق في المعسكر الداخلي بدبي.

وسيتم قيد الحمادي "22 عاماً" في خانة أبناء المواطنات. ورغم إجراء حتا العديد من الصفقات على مستوى اللاعبين المواطنين والفئات الأخرى، إلا أنه لم يتعاقد مع أي محترف أجنبي حتى الآن حيث ما زالت الشكوك تحوم حول مستقبل الثنائي البرازيلي كلايتون سانتوس ودانييل أمورا مع "الإعصار" بعد خروج مواطنهما نيلتون ميرا وصامويل روزا من حسابات الفريق في الموسم الجديد.

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