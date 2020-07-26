سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس الشارقة الرياضي

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 2020م بشأن تشكيل مجلس الشارقة الرياضي.

ونص المرسوم الأميري على أن يُشكّل مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى علي هلال الحزامي، وعضوية كل من: عادل صالح يوسف الحمادي وعبدالله عبدالرحمن يوسف بن سلطان وعبدالله سلطان الدح المطروشي وعبدالله علي سلطان الحمادي وعبدالله محمد المليح الفزاري وعبدالملك محمد عبدالرحيم جاني وعبداللطيف ناصر علي الفردان وعمر حسـن علي بن حنيفه وفاطمة محمد حبيب مشـربك وندى عبدالرزاق عسكر النقبي.

ووفقاً للمرسوم الأميري يُوزع مجلس الشارقة الرياضي المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده، وينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين الأعضاء توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وحدد المرسوم الأميري مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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