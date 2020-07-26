استطلاع «البيان»: 58% يطلبون عودة الجماهير إلى المدرجات

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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صوّت 58% من المشاركين في استطلاع الرأي، الذي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على «تويتر»، بـ«نعم» لعودة الجماهير إلى المدرجات، مع عودة الموسم الجديد لكرة القدم الإماراتية، في مقابل 42% صوتوا بـ«لا».

وتعتبر قضية عودة الجماهير مع انطلاق الموسم الكروي الجديد، الشغل الشاغل للشارع الرياضي، وذلك بسبب جائحة «كورونا»، وحرصت «البيان» على مناقشة القضية مع قرائها ومتابعيها عبر منصاتها الرقمية، من خلال طرح سؤال محدد مفاده: هل تؤيد عودة الجماهير إلى الملاعب مع انطلاق دوري الخليج العربي؟

وقد صوت 58% من المشاركين في استطلاع الرأي، الذي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على «تويتر»، بـ«نعم» لعودة الجماهير، في مقابل 42% صوتوا بـ«لا».

وجاءت الإجابات عبر تويتر «البيان»، معبرة عن رغبة قطاع كبير من المشجعين للعودة مرة أخرى إلى المدرجات، وجاء التصويت بنسبة 75.3% بنعم، في مقابل 24.7% صوتوا بـ«لا» ومتماشياً، مع وجهة النظر التي تطالب بالعودة وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية المعمول بها، للحد من انتشار الوباء، وبالنسبة للمصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني فقد أجاب 60% بـ«لا»، في مقابل 40% صوتوا بعودة الجماهير.

وأوضح حريز المنهالي رئيس جمعية مشجعي نادي بني ياس أن التصويت بعودة الجماهير، يعكس الشغف الكبير لقطاع كبير من المشجعين بحضور مباريات الموسم الكروي، مشيراً إلى أن هذه الرغبة لا بد أن تحيطها التدابير الاحترازية، للحد من انتشار الوباء، وأنها خطوة إيجابية لإيصال صوت الجماهير إلى المسؤولين للسماح بعودة الجماهير إلى المدرجات.

وقال: إن ملاعبنا واسعة وتستطيع بسهولة استيعاب إعداد المشجعين، حيث يتوقع حضور نسبة ما بين 2000 وإلى 5000، في الوقت نفسه تبلغ القدرة الاستيعابية لملاعبنا بين 15 و40 ألف، ومن السهولة الالتزام بالتباعد الآمن بين المشجعين في المدرجات.

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