نيغريدو يشكر النصر على الأيام الجميلة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

وجّه الاسباني ألفارو نيغريدو لاعب النصر السابق، رسالة شكر إلى «العميد» وجماهيره على الأيام الجميلة التي قضاها في القلعة الزرقاء خلال الموسمين الماضيين، ونشر نيغريدو رسالة شكر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» بعد انضمامه إلى فريق قادش الاسباني قائلاً: «ليس سهلاً أن تقول وداعاً.. لقد عشت تجربة لا تنسى على مدى عامين مع نادي النصر، وتعرفت على ثقافة جديدة ومدينة لم أشعر فيها بالغربة وإنما شعرت كأنني في منزلي، وحتماً تعتبر تجربة ساهمت في إثراء مسيرتي الكروية وتحقيق لقب آخر في ليلة لا تنسى وهو لقب كأس الخليج العربي، وستبقى تلك اللحظات في ذاكرتي إلى الأبد».

واختتم نيغريدو رسالته قال فيها:«أريد أن أشكر جميع الجماهير الذين أظهروا دعمهم الدائم لي، كما أشكر زملائي اللاعبين وجميع العاملين في النادي والذين ساهموا في نجاح تجربتي مع النصر، شكراً لكم من أعماق قلبي، ولقد حان الوقت لمواصلة المشوار في محطة أخرى ولكن حب نادي النصر سيكون بلا نهاية».

وكان نادي النصر تمنى التوفيق لنيغريدو، عبر رسالة تم نشرها على حساب النادي في مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ما يلي: أطيب تمنياتنا بالتوفيق لنجم فريقنا السابق ألفارو نيغريدو في مهمته الجديدة مع نادي «قادش» الإسباني.. شكراً نيغريدو».

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