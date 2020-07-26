ختام ناجح لمؤتمر «إصابات أغشية المفاصل»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت بنجاح، أمس، فعاليات المؤتمر الطبي الدولي «وبينار» إصابات أغشية المفاصل الذي نظمه اتحاد الإمارات لكرة القدم بالشراكة مع مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد بمشاركة واسعة من المختصين بمجال الطب الرياضي والكوادر الطبية العاملة بمختلف الاتحادات الوطنية والأندية المحلية والعالمية.

وتناولت جلسات المؤتمر التي قدمها نخبة متميزة من كبار استشاريي الجراحة العالميين، يتقدمهم البروفيسور رامون كوجات من مركز كوجات الطبي بإسبانيا، والدكتور رايلي ويليامز مدير مركز الفيفا بنيويورك، والدكتور فريدريك كيامي جامعة السوربون بباريس، والدكتور فرنسوا كو مدير مركز الفيفا ببلجيكا، والدكتور سعود طرابجنيك مركز الفيفا الطبي بدبي، شرحاً مستفيضاً حول كيفية علاج إصابات أغشية مفاصل القدم بالخلايا الجذعية، والتي تُعد من أحدث الأساليب العلاجية الحديثة المتبعة في الوقت الحالي، كما تم التطرق للعلاج الجراحي ومقارنة نتائجه مع العلاج الطبي، وعرض التجربة الأوروبية في العلاج الطبي للالتهابات المزمنة لغشاء مفصل الركبة، وناقشوا أهمية وضع خطة وطريقة العلاج المناسبة بعد التشخيص الدقيق لكل حالة.

كما تطرق المحاضرون لعدم توصل أبحاث الطب الحديث إلى علاج جذري لهذا النوع من الإصابات حتى الآن، وناقشوا التباين الكبير في نسبة انتشار تلك الإصابات بين ممارسي اللعبة بدول الخليج العربي مقارنة بأوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وقال الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة إن المؤتمر ناقش أحدث المستجدات في الأساليب العلاجية المستخدمة حالياً لمواجهة إصابات الغشاء الداخلي لمفاصل قدم لاعب كرة القدم.

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