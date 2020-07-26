العروبة يضم العُماني سعيد عبيد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ضم نادي العروبة أحد فرق دوري الدرجة الأولى اللاعب العماني سعيد عبيد من مواليد الدولة قادماً من الحمرية.

وسبق أن خاض المهاجم عبيد تجربة ناجحة مع فريقه السابق الحمرية خلال الموسم الكروي الأخير الذي توقف بسبب تفشي فيروس «كورونا». ولم يعلن العروبة حتى الآن هوية مدربه الجديد الذي سيخلف المغربي إبراهيم بفود الذي أقيل من منصبه في مايو الماضي، كما أن جماهير النادي تنتظر أيضاً مواعيد إجراء فحوصات لاعبي الفريق الأول وتدشين فترة الإعداد الداخلي تأهباً لمباريات تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي ستدشن موسم الهواة الجديد في سبتمبر القادم.

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