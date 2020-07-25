الحمرية يضم الفلسطيني بركة لاعب الشارقة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تعاقد نادي الحمرية مع اللاعب سليم بركة فلسطيني الجنسية «مواليد الدولة» قادماً من نادي الشارقة في صفقة انتقال حُر، وسينضم لاعب الوسط الفلسطيني لتشكيلة المدرب التونسي غازي الغرايري المدير الفني لفريق الحمرية والذي منحته إدارة النادي إجازة إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى ليقود بعدها تدريبات فريقه تأهباً لاستحقاقات الموسم الكروي الجديد 2020 ـ 2021.

وكان الحمرية قد دشن الفُحوصات الطبية والتدريبات الأسبوع الماضي تحت قيادة مساعد المدرب محمد إسماعيل، وتضم قائمة الفريق المحترف البرازيلي رفائيل سانتياغو مهاجم دبا الحصن السابق في انتظار التعاقد مع المحترف الأجنبي الثاني.

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