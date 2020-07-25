3 تحديات أمام «الأبيض» في 75 يوماً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أمام منتخـــبنا الوطني الأول «الأبيـض»، 75 يوماً فقط من التحضيرات قبــل العودة لطريق تحقــيق حلـم الوصول إلى نهائيات كـأس العالم 2022، ذلك الطريق الذي بدأ فيه منتخب الإمارات بمعسكره الإعدادي في مدينة العين الأربعاء الماضي، استعداداً لاستضافة منتخب ماليزيا يــوم 8 أكتوبر المقبل، ضـمن الجولة السادسة من التصفيــــات القارية المشتـركة، والمؤهلـة إلى مونديال 2020 وكأس آسيا 2023.

وسيكون على منتخبنا، اجتياز 3 تحديات خلال الـ75 يوماً المتبقية قبل العودة للتصفيات.

1 أول تلك التحديات، تحقيق الانسجام السريع مع الجهاز الفني الجديد بقيادة الكولومبي خورخي لويس بينتو، خلال المعسكر الحالي المقام في مدينة العين، خاصة وأن بينتو، ليس له سابق تجربة عملية مع الكرة الإماراتية أو الخليجية.

2 واجتياز التحدي الأول بنجاح، ينقل منتخبنا إلى التحدي الثاني، وهو استيعاب اللاعبين المختارين لطريقة اللعب التي سيتبعها الجهاز الفني لخوض باقي مباريات التصفيات، وهو الأمر الأكثر صعوبة، كون الجهاز الفني يتعرف للمرة الأولى من خلال التدريبات على اللاعبين المختارين للمنتخب، في ظل عدم وجود مباريات رسمية تم على أساسها اختيار اللاعبين.

3 وسيكون التحدي الثالث، التسابق مع الزمن للوصول إلى أقصى درجات اللياقة البدنية والفنية، والحصول على دافع معنوي كبير من خلال مواجهتي منتخبي الأردن وطاجيكستان الوديتين يومي 4 و8 سبتمبر المقبل، قبل أيام من استئناف مشوار التصفيات الآسيوية، والتي يحتل فيها «الأبيض» المركز الرابع في المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية برصيد 6 نقاط، حصيلة فوزين وخسارتين، فيما تبقى فرصة قوية في التأهل خلال المباريات الأربع المتبقية له في المجموعة التي تضم ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام.

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