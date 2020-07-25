كلباء يُعير ماجد الزعابي للذيد

المصدر: (الفجيرة – البيان الرياضي)

تعاقد نادي الذيد مع اللاعب ماجد الزعابي لموسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من نادي كلباء، وليرتدي لاعب منتخب الشباب شعار فريق الذيد بدءاً من موسم الهواة المقبل 2020 -2021، والذي ينطلق في سبتمبر المقبل بمباريات تمهيدي كأس رئيس الدولة.

وقدمت إدارة نادي الذيد الشكر لنظيرتها في كلباء لموافقتها على إعارة اللاعب الزعابي، والذي يعتبر انضمامه مكسباً للفريق الأول للكرة بالذيد. وكان نادي الذيد قد تعاقد قبل أيام مع الرباعي عدنان حسين وخالد مطر من نادي حتا إلى جانب محمد عبيد العبدولي لاعب الجزيرة السابق، كما ضم النادي البرازيلي اديلسون بيريرا قادماً من دبا الفجيرة.

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