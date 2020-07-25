الحزامي: «الشارقة الرياضي» يساند خورفكان

المصدر: ( خورفكان - البيان الرياضي)

أكد عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، مساندتهم لفريق خورفكان لمواصلة مشوار النتائج الجيدة التي كان عليها «النسور» خلال الدور الثاني من جولات الموسم الأخير الذي توقف بسبب تفشي جائحة «كورونا»، وحضر وفد المجلس جانباً من تدريبات نسور خورفكان بقيادة المدير الفني الإسباني راؤول كانيدا ومشاركة جميع اللاعبين المواطنين والأجانب.

وشدد الحزامي خلال لقائه بلاعبي خورفكان والجهازين الفني والإداري على ضرورة مُضاعفة الجهد من أجل الوصول للأهداف المنتظرة خلال الموسم الكروي الجديد، داعياً في ذات الوقت إلى تحضير الفريق جيداً للاستحقاقات القادمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز