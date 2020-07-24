7 لاعبين حصيلة التعاون في «الميركاتو»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ارتفعت حصيلة اللاعبين الذين تعاقدت معهم إدارة نادي التعاون إلى 7 لاعبين، وواصل النادي تحركاته على مستوى «الميركاتو» الصيفي وضم أخيراً اثنين من اللاعبين هما المهاجم معتصم ياسين «23 عاماً» قادماُ من نادي الفجيرة إلى جانب اللاعب علي عبده المُعار من نادي الحمرية في خانة «مواليد الدولة».

ويعتبر التعاون المحطة الخامسة للاعب الفلسطيني معتصم ياسين الذي بدأ بالمراحل السنية لنادي الشعب لينتقل منه للشارقة عقب دمج الناديين ليتوج مع الشارقة بدرع دوري الخليج العربي قبل موسمين، ومنه انتقل لدبا الفجيرة ثم الفجيرة ليحط رحاله أخيراً بنادي التعاون والذي سيخوض معه مباريات الموسم الكروي المقبل.

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