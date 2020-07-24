مصفوت يتعاقد مع يعقوب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

قرر مجلس إدارة نادي مصفوت أحد فرق دوري الدرجة الأولى ضم اللاعب المواطن علي يعقوب قادماً من نادي البطائح في صفقة انتقال حر، ومن المنتظر أن يوقع اللاعب يعقوب على عقد مصفوت رسمياً اليوم.

من ناحية أخرى وفي دوائر نادي دبا الحصن فقد تقرر إجراء اختبارات لعدد من اللاعبين الأجانب من الجنسية البرازيلية والأرجنتينية بغية ضم أفضلهم لتشكيلة الفريق الأول الذي يشرف على تدريبه البرتغالي روي أنطونيو الذي تم التعاقد معه قبل أسبوع.

وفي دبا الحصن أيضاً دشن فريق الصالات لكرة القدم بالنادي تدريباته وذلك استعداداً لاستكمال مباريات الدوري.

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