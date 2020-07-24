دبا يُرجئ تجمُعه إلى 3 أغسطس

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قررت إدارة نادي دبا الفجيرة إرجاء تجمع الفريق الأول للكرة الذي كان مُقرراً لهُ اليوم إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك؛ وأبلغ جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول «البيان الرياضي» بأن تأخير انطلاقة موسم أندية الدرجة الأولى من 11 سبتمبر إلى 25 من الشهر ذاته حتمت عليهم تأخير بداية التجمع من اليوم إلى يوم 3 أغسطس المقبل، لافتاً إلى أن هذه الفترة تعتبر كافية لمنح اللاعبين والمدربين فُرصة لقضاء عطلة العيد مع أُسرهم وعوائلهم. وأشار العبدولي إلى أن المدرب المصري طارق السيد المدير الفني للفريق سيكون حاضراً منذ اليوم الأول لبدء التدريبات.

«كورونا»

وتابع: ستكون هناك فُحوصات لفيروس كورونا تسبق التدريب الافتتاحي بنحو 48 ساعة وسيتم إخضاع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لفُحوصات طبية متكاملة، وذلك وفقاً لـ «بروتوكول» اتحاد كرة القدم، مؤكداً التزام ناديه بكل الإجراءات الاحترازية، وذلك وفقاً للدليل الإرشادي لاتحاد كرة القدم.

بحث

وفيما يتعلق بالمحترف الثاني الذي سينضم لزميله البرازيلي برونو الذي تم التعاقد معه رسمياً قبل أيام أشار العبدولي إلى أن البحث لا يزال جارياً وإدارة النادي بالتعاون مع المدرب طارق السيد ستختار اللاعب الأفضل الذي سيلبي طموحات وتطلعات قاعدة دبا الفجيرة العريضة.

وأقر مدير فريق دبا بصعوبة موسم دوري الهواة المقبل، مشيراً إلى أن اللاعبين يجب أن يكونوا في كامل حضورهم الذهني والبدني وعلى درجة عالية من التركيز في كل المباريات، كما ألمح إلى أن الفريق ربما يحتاج لاثنين من اللاعبين المواطنين لتدعيم بعض خُطوط الفريق.

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