عبد الله علي: اعتمدنا خطة لتوطين 80% من كوادر «أكاديمية العين»

المصدر: العين - البيان الرياضي

اعتمدت أكاديمية نادي العين لكرة القدم، حزمة من المبادرات التشجيعية، للكوادر الوطنية، وذلك سعياً لتوطين الأجهزة الفنية بفرق النادي السنية، وشهدت الفترة الماضية حراكاً مكوكياً من عبد الله علي، مشرف أكاديمية الكرة، لتحقيق الأهداف المرجوة، على الصعيدين الفني والإداري وفقاً لخطط شركة نادي العين لكرة القدم الاستراتيجية.

وقال عبد الله علي، تمضي أكاديمية نادي العين لكرة القدم، بخطوات واثقة من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في صقل المواهب وتأهيل لاعبي فرق أكاديمية الكرة، على نحو مواكب لعلامات التطور سعياً لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح، وقد أثبتت التجارب العملية أن لاعبي الفرق السنية يظهرون تجاوباً أكبر، ويحققون نتائج أفضل مع المدربين المواطنين وعلى وجه الخصوص نجوم كرة القدم السابقين، الأمر الذي دفعنا إلى استقطاب عدد من لاعبي العين القدامى الذين حصلوا على شهادات تدريب معتمدة من الاتحاد الآسيوي وتشجيع الراغبين منهم في الانضمام إلى منظومة العمل بالأكاديمية من خلال توفير دورات تدريبية خاصة بالتنسيق مع اتحاد الكرة لعقد دورات وورش تدريبية بهدف تأهيلهم.

وأكمل: بدأنا فعلياً في مشروع توطين الكوادر الفنية لفرق الأكاديمية خلال الموسمين الماضيين وبلغت نسبة التوطين 50% مع نهاية الموسم الماضي، ونسعى خلال السنوات الثلاث القادمة إلى رفع النسبة إلى 80%، ونحرص على استقدام أفضل الخبرات الأجنبية لتطوير إمكانيات المدربين وتعزيز مقدراتهم، ونحن فخورون بوجود كوكبة من اللاعبين القدامى الذين يمضون بخطوات واثقة نحو تحقيق طموحاتهم في عالم التدريب والشؤون الإدارية بالأكاديمية، ومن ضمنهم جاسم توفيق وخلفان زايد وفيصل علي وشهاب أحمد ومحمد راشد وعلي سلطان وسامي ربيع وسعود الشيبة وغيرهم، وصولاً للتعاقد مع جمال الحساني، وأبواب الأكاديمية ستظل مفتوحة للجميع، وستشهد الأيام المقبلة الإعلان عن المزيد من التعاقدات مع الكوادر التدريبية الوطنية.

تنسيق

ورداً على سؤال حول التجهيزات الخاصة ببداية تحضيرات فرق الأكاديمية، قال: «أكملت شركة نادي العين لكرة القدم بالتنسيق مع الجهات المعنية في النادي، كافة الترتيبات الخاصة بانطلاقة مرحلة تحضيرات فرق الأكاديمية للموسم الكروي الجديد، وننتظر قرار الجهات الرسمية لتدشين مرحلة التحضيرات قريباً بإذن الله العلي القدير».

وحول النتائج التي حققتها أكاديمية الكرة العيناوية خلال السنوات الماضية، قال: "مؤشر أداء أكاديمية الكرة بنادي العين لا يقتصر على نتائج الفرق السنية، بقدر الإنتاجية في تكوين لاعبي كرة قدم محترفين بمقدورهم تحقيق الإضافة لفريق الكرة الأول والدفاع عن شعار المنتخب في المستقبل خلال المباريات الدولية، والمتابع لفريق الكرة الأول يجد أنه استدعى أخيراً عدة أسماء من بينهم: يحيى نادر، فلاح وليد، سالم عبد الله، حمد المنصوري، سعيد جمعة وأغلبهم انضموا للمنتخبات الوطنية السنية، ولدينا في الوقت الحالي عشرة لاعبين سيتم تصعيدهم إلى الرديف والفريق الأول.

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