5 محاور في «وبينار» الحركة الأولمبية

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

يستعرض «وبينار» مستقبل الحركة الأولمبية الدولية والوطنية بعد «كوفيد 19»، الذي تنظمه اللجنة الأولمبية الوطنية بعد غدٍ 5 محاور مهمة، حيث يأتي على رأسها مناقشة التحولات الدولية في الحركة الأولمبية، وتأثيرها على واقع الرياضة بالإمارات.

كما يستعرض «وبينار» دور اللجنة الأولمبية الوطنية في دعم الاتحادات الرياضية خلال المرحلة المقبلة، والتحديات التي تواجه الحركة الأولمبية في الإمارات بعد (كوفيد 19)، والتحديات الرقمية في الممارسة الرياضية، وأهم الفرص التي يجب استثمارها للتعامل مع الحركة الأولمبية بعد وباء «كورونا» المستجد.

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