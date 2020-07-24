«فرسان دبي» التقاء بعد الفراق

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

انتهت المفاوضات بين شباب الأهلي، ووليد حسين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نهاية سعيدة، بعد فصول طويلة من «الفراق» طوال الشهور الأخيرة انتهت أخيراً بـ«الالتقاء»، ليتم تجديد عقد لاعب الوسط ثلاثة مواسم.

وبدأت مفاوضات التجديد مع وليد، منذ فترة طويلة جداً، وفي الوقت الذي اقترب فيه الطرفان من الاتفاق، تعثرت وتجمدت المفاوضات فجأة.

ونتيجة ظروف توقف نشاط كرة القدم لظروف تفشي فيروس «كورونا»، أعلن وليد حسين، عن نهاية رحلته مع شباب الأهلي، عبر حسابه الشخصي على «انستغرام».

وعقب إعلان اللاعب بساعات قليلة، عاد الطرفان إلى طاولة المفاوضات، بعد أيام من زفاف اللاعب، وبرغبة صادقة على إبقاء وليد حسين بين صفوف قلعة «فرسان دبي»، وبمجهود كبير من بشير سعيد وكيل اللاعب، ليصل الجميع إلى اتفاق التجديد لمدة 3 سنوات.

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