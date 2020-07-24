«الأبيض»طموح يتحدى المستحيل

المصدر: العين - البيان الرياضي

أجرى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مساء أول من أمس، أولى حصصه التدريبية بمعسكره المغلق المقام حالياً في مدينة العين، والذي يستمر إلى يوم الاثنين المقبل.

ضمن استعدادات الأبيض لخوض المباريات الأربع المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي سوف تُلعب في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

حيث يستضيف منتخبنا نظيره الماليزي يوم 8 أكتوبر 2020، على أن يواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 13 أكتوبر، فيما يستضيف على أرضه منتخب تايلند يوم 12 نوفمبر، ومنتخب فيتنام يوم 17 من الشهر ذاته.

وقاد المران الأول للأبيض الكولومبي خورخي لويس بينتو وجهازه المساعد بمشاركة كل اللاعبين، الذين تم استدعاؤهم للقائمة. وفاجأ مكتب شؤون جماهير نادي العين لاعبي منتخبنا الوطني بوضع لوحة تحفيزية كبيرة في مدرجات ستاد هزاع بن زايد، كُتب عليها: «لا للمستحيل.. سنحقق بكم طموحنا».

شهد التدريبات يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية وسالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم وناصر بن ثعلوب الدرعي، ومحمد عبيد حماد مستشار اللجنة مشرف المنتخب الوطني.

وحرص الكولومبي بينتو على عقد اجتماع مطول مع اللاعبين، حثهم من خلاله على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، والاستعداد الأمثل للتصفيات، وأن تكون الجدية والحماس شعاراً لكل أعضاء المنتخب، مؤكداً ثقته بإمكانات اللاعبين وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم، خلال التدريبات على الرغم من توقفهم عن أداء التدريبات لفترة ليست بالقصيرة.

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