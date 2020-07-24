«الانضباط» توافق على سحب شكوى شباب الأهلي

المصدر: دبي - العوضي النمر

وافقت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي على طلب نادي شباب الأهلي سحب الشكوى التي سبق وقدمها النادي أمام اللجنة على خلفية إلغاء الدوري وعدم تتويج النادي الذي كان متصدراً للترتيب بفارق 6 نقاط عن نادي العين.

وأكد المستشار سعيد الحوطي، رئيس لجنة الانضباط، أن اللجنة تعاملت باحترافية مع ملف القضية منذ اللحظة الأولى، كما سبق ومنحت اللجنة نادي شباب الأهلي مهلة قانونية الأسبوع الماضي، بعد تقدمه بطلب رسمي بذلك، ولفت إلى أن قرار النادي سحب شكواه ضد الاتحاد ورابطة المحترفين جاء من أجل الصالح العام بحسب الأوراق التي تلقتها اللجنة، وبناءً عليه وافقت اللجنة على الطلب وتم إيقاف النظر في القضية وإثبات التنازل وفق نصوص اللوائح.

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