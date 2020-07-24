سعيد الكثيري: هدفي وضع بصمة قوية مع الظفرة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

نجحت إدارة شركة كرة القدم بنادي الظفرة في تجديد عقد مهاجم الفريق الأول سعيد الكثيري لمدة موسمين مقبلين، ليستمر في صفوف الفريق حتى 2022.

وأعرب الكثيري عن سعادته بالاستمرار في صفوف الظفرة، مؤكداً أن هدفه هو وضع بصمة قوية مع الفريق، موجهاً الشكر إلى إدارة شركة كرة القدم بالنادي برئاسة خليفة الطنيجي، التي أكدت ثقتها بقدراته وأنه واحد من العناصر المهمة في صفوف الفريق من أجل تحقيق طموحات النادي خلال الموسم المقبل.

وكان سعيد الكثيري قد انضم للظفرة في عام 2017 بعدما سبق له أن لعب في صفوف الوحدة والوصل والعين، وأبعدته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي عن الملاعب منذ مايو 2019، وأجرى عملية جراحية خضع بعدها للعلاج والتأهيل، قبل أن يتعافى ويتماثل للشفاء في شهر يناير الماضي الذي عاد خلاله للقيد في كشوف الفريق حتى نهاية الموسم الملغي، ليتم تجديد الثقة باللاعب خلال الموسمين المقبلين.

هدف

وقال الكثيري لـ«البيان الرياضي» عقب تجديد عقده: «أشكر ثقة إدارة نادي الظفرة وشركة كرة القدم، وأسعى لتقديم أداء قوي مع الفريق خلال الموسم المقبل».

وأضاف: «تعافيت تماماً من الإصابة التي كانت قد لحقت بي الموسم الماضي وأبعدتني عن الملاعب لفترة طويلة، لكني تعافيت تماماً منذ شهر يناير الماضي، واستغليت فترة توقف النشاط بسبب جائحة كورونا في رفع مستوى جاهزيتي البدنية، وأسعى للوصول لأفضل مستوى من الجاهزية خلال فترة إعداد الفريق تحضيراً للموسم المقبل، حيث أشارك في التدريبات بصورة طبيعية».

وأكد الكثيري أنه سيسعى للظهور بشكل مختلف وبقوة في الموسم المقبل مع الظفرة واستكمال النتائج الجيدة التي حققها الفريق في آخر موسمين، بعدما وصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة لموسمين متتاليين قبل إلغاء البطولة الموسم المنصرم، وقال:

«لديّ إصرار على أن أقدم موسماً مختلفاً وأظهر بشكل أفضل من أول مباراة في الموسم، ولن أضيع الوقت لأثبت صحة قرار الظفرة تجديد عقدي، وهذا هو الهدف الذي أضعه أمام عيني الفترة القادمة».

تجربة

وأردف: «تجربتي مع الظفرة منذ انضمامي للفريق قبل 3 سنوات ممتازة، وهي الأفضل لأني حصلت خلالها على الفرصة، والأهم هو الاحترام والتقدير المتبادل الذي حظيت به من إدارات نادي الظفرة التي بذلت جهوداً كبيرة من أجل الارتقاء بالفريق ووصوله لمستويات جيدة، وجاء الدور عليّ لأن أقدم بصمة أقوى في الملعب».

وختم الكثيري تصريحاته : «اعتدنا أن الظفرة يظهر بشكل أفضل في الظروف الصعبة ومع كثرة الضغوطات، وبالفعل حقق النادي نتائج جيدة عندما كان يشتد الضغط على الفريق وأثبت إمكاناته، وأتمنى أن نحقق طموحات النادي وإدارته وجماهيره في الموسم المقبل»

استقرار

رأى سعيد الكثيري أن الاستقرار الذي يتمتع به فريق الظفرة على المستوى الفني أسهم في تطور الأداء، خصوصاً مع استمرار المدير الفني رازوفيتش والاستقرار على المستوى الإداري كذلك، لافتاً إلى أن الظفرة، ورغم رحيل عدد من اللاعبين المؤثرين، اعتاد على اللعب بمن حضر.

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