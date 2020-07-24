شباب الأهلي «ملك» الجولات الافتتاحية

المصدر: أبوظبي - وام

مع عودة الحياة إلى ملاعب كرة القدم، وانطلاق تدريبات الأندية في مختلف إمارات الدولة، وإجراء قرعة المسابقات المحلية، ووضوح الرؤية في مواعيد بداية الموسم الجديد لدوري الخليج العربي، تحظى مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري دائماً بترقب كبير، وتتجه إليها كل أنظار عشاق كرة القدم ويكون تركيز الأندية دائماً على الجولة الافتتاحية من أجل البداية القوية، وكشفت إحصاءات أن شباب الأهلي توج نفسه ملكاً على هذه الجولات منذ بداية عصر المحترفين.

وفي ضوء هذه المعطيات كلها نسترجع أبرز الأحداث والأرقام التي شهدتها الجولات الافتتاحية، منذ بداية عصر الاحتراف في موسم (2008-2009) وحتى الآن من خلال بيانات وإحصاءات رابطة المحترفين الإماراتية، والتي أظهرت أن أكبر انتصار تحقق في المباراة الافتتاحية للدوري هذا الذي تحقق لنادي شباب الأهلي على حساب الفجيرة بنتيجة ( 8-1)، في موسم ( 2015- 2016)، والذي كان مجرد الخطوة الأولى في مسيرة نادي شباب الأهلي نحو التتويج باللقب في هذا الموسم.

«سوبر هاتريك»

أما عن أكبر عدد أهداف سجله لاعب واحد فهو الـ«سوبر هاتريك»، الذي سجله البرازيلي جرافيتي لاعب «فرسان دبي» في شباك العين خلال المباراة التي جمعت بينهما بالعين في الجولة الأولى من موسم ( 2012- 2013)، والتي انتهت لصالح شباب الأهلي بنتيجة (6- 3)، فيما نجح أكثر من لاعب في تسجيل هاتريك بالمباريات الافتتاحية مثل سبستيان تيغالي، وخوان مانويل أوليفيرا، وإمليانو ألفارو، وإسماعيل الحمادي، وعلي مبخوت لتكون الجولة الأولى أيضا بداية الطريق نحو هداف الدوري .

تفوّق

وبالنسبة لنتائج أصحاب الأرض في الجولات الافتتاحية من الموسم فقد حافظوا على سجلهم خالياً من الهزائم بالجولة الافتتاحية في ثلاثة مواسم هي (2009-2010) و(2011-2012) و(2017-2018).

وفي الموسمين الأول والثاني، فاز أصحاب الأرض بكل المواجهات عدا واحدة فقط انتهت بالتعادل، وفي موسم (2017-2018) انتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وثلاث مباريات بفوز صاحب الأرض.

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كان أسوأ سجل لأصحاب الأرض في المباريات الافتتاحية في موسم (2014-2015) الذي شهد فوز فريق واحد من أصحاب الأرض، حين تغلب الوحدة على اتحاد كلباء (5-0). وفي المقابل خسرت ثلاثة أندية على ارضها بعد أن خسر كل من الفجيرة والشارقة وعجمان على أرضهم، وكان بني ياس والوصل أفضل حالاً من الثلاثي السابق بعد أن تفاديا الخسارة ولكن لم يحققا الفوز حيث خرجا بالتعادل في المباراة الأولى.

أهداف

وعن أكثر جولة شهدت تسجيل أهداف كانت الجولة الافتتاحية لموسم (2018-2019) التي شهدت تسجيل 30 هدفاً في 7 مباريات فقط، بمتوسط 4.2 أهداف في المباراة الواحدة، فيما كان أفضل معدل تهديفي في موسم (2009-2010) الذي شهد تسجيل 26 هدفاً في 6 مباريات فقط، بمتوسط 4.3 أهداف في كل مباراة.

في المقابل، كان أقل عدد من الأهداف في الجولة الافتتاحية لموسم (2011-2012) التي شهدت تسجيل 17 هدفاً في 6 مباريات بمتوسط 2.8 هدف في المباراة، أمّا أسوأ معدل تهديفي فكان في موسم (2016-2017) الذي شهد تسجيل 19 هدفاً في الجولة الافتتاحية خلال 7 مباريات بمتوسط 2.7 هدف في المباراة الواحدة.

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أما عن أكبر عدد من الأهداف شهدته مباراة واحدة بالجولة الافتتاحية فقد كان 9 أهداف، وتكرر هذا الأمر ثلاث مرات؛ الأولى في موسم (2012-2013) بين العين وشباب الأهلي وفاز الأخير بنتيجة (6-3). والمرة الثانية كانت موسم (2015-2016) وفاز بها شباب الأهلي على الفجيرة (8-1)، وكان شباب الأهلي حاضراً أيضاً في المباراة الثالثة التي جمعته بالجزيرة وانتهت بفوز الجزيرة (5-4) في الجولة الأولى من موسم (2018-2019) ليبقى شباب الأهلي دائماً طرفاً أصيلاً في المباريات التي تشهد أرقاماً قياسية بما يجعله يتصدر المشهد.

بينما كانت أكثر مباراة شهدت تسجيل أهداف من ضربات جزاء مباراة الظفرة والنصر في الجولة الافتتاحية لموسم (2016-2017) وانتهت بفوز النصر (4-2)، حيث سجل النصر ثلاثة أهداف من ضربات جزاء في هذه المباراة بأقدام كل من جوناثان بيترويبا، وجيرس إيكوكو، وعبد العزيز برادة.

برمجة

على ضوء قرعة الموسم الجديد فقد تم الإعلان عن أطراف مباريات الجولة الأولى، حيث يستضيف الوحدة فريق حتا، والنصر الجزيرة، ويلتقي بني ياس مع الوصل، ويحل شباب الأهلي ضيفاً على اتحاد كلباء، وخورفكان ضيفاً على العين، والشارقة على الفجيرة، وعجمان على الظفرة.

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