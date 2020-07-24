«العميد» يواصل تحضيراته وسط أجواء إيجابية

المصدر: (دبي- علي الظاهري)

يواصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، وسط أجواء إيجابية، في ظل الدعم الذي يحظى به الفريق من إدارة النادي، وجماهير «العميد»، وشهدت التدريبات التي أقيمت في الفترة المسائية بالنادي، وجود أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس، بحضور عبدالرحمن أبوالشوارب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم وأعضاء الشركة.

واطمأن خوري على سير تحضيرات «العميد» للموسم الجديد الحافل بالعديد من التحديات أمام الفريق، ويتطلع من خلاله إلى تحقيق نتائج أفضل خصوصاً في ظل وجود من العوامل المهمة، التي ستنعكس إيجاباً على مستوى النصر في الموسم المقبل، أبرزها وجود الاستقرار الفني بعد استمرار المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش للموسم الثاني على التوالي، والذي نجح الفريق تحت قيادته في تحقيق نتائج مميزة والتتويج بلقب بطولة كأس الخليج العربي في الموسم الماضي.

من جهة أخرى، زار وفد من رابطة المحترفين نادي النصر، أول من أمس، بهدف تفقد المرافق الرياضية، والاطلاع على الجاهزية النهائية لاستاد آل مكتوم قبل بداية الموسم الرياضي الجديد، الذي ينطلق في شهر سبتمبر المقبل، الذي تدشنه الجولة الأولى لمسابقة دوري الخليج العربي في يوم 8 سبتمبر.

وقدم النصر عبر متجره الرسمي في النادي منتجات جديدة لجماهيره ومحبيه، عبر إتاحة شراء أكواب ورقية جذابة بهوية النادي، ونالت المنتجات على إعجاب الجماهير ومحبي «العميد»، وكان النادي قد أعلن في وقت سابق عن توفر قمصان الفريق، التي تزينها شعار «دبي تعود».

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