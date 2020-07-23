الأبيض يتدرب في استاد هزاع بن زايد

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمس أولى حصصه التدريبية في معسكره المغلق المقام حالياً في مدينة العين والذي يستمر إلى يوم الاثنين المقبل ضمن استعدادات الأبيض لخوض المباريات الأربع المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والتي سوف تُلعب في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

حيث يستضيف منتخبنا نظيره منتخب ماليزيا يوم 8 أكتوبر 2020 على أن يواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 13 أكتوبر ، فيما يستضيف على أرضه منتخب تايلند يوم 12 نوفمبر ومنتخب فيتنام يوم 17 من ذات الشهر .

وقاد المران الأول للأبيض الكولومبي خورخي لويس بينتو وجهازه المساعد بمشاركة كافة اللاعبين الذين تم استدعائهم للقائمة .

شهد التدريبات يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية وسالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم وناصر بن ثعلوب الدرعي ومحمد عبيد حماد مستشار اللجنة مشرف المنتخب الوطني .

وحرص الكولومبي بينتو على عقد اجتماع مطول مع اللاعبين حثهم من خلاله على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة والاستعداد الأمثل للتصفيات وأن تكون الجدية والحماس شعاراً لكل أعضاء المنتخب ، مؤكداً ثقته بإمكانيات اللاعبين وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال التدريبات على الرغم من توقفهم عن أداء التدريبات لفترة ليست بالقصيرة بسبب جائحة كورونا مما يتطلب الأمر حذراً خلال العودة التدريجية واستعادة اللياقة الكاملة .

واستعرض بينتو خلال الاجتماع آلية العمل التي سوف يتبعها خلال الفترة المقبلة, وشرح البرنامج التدريبي للمعسكر الحالي الذي يشتمل على تدريبات صباحية ومسائية في صالة الجيمنازيوم والملعب إلى جانب محاضرات نظرية وتطبيقات عملية .

كما قام محمد عبيد حماد مشرف المنتخب الوطني بعقد اجتماع مع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ، وتم خلاله توزيع الأدوار بين أعضاء المنتخب .

وتشهد تدريبات الأبيض في معسكر العين التزاماً تاماً بالبروتوكول الصحي المعتمد من قبل اتحاد كرة القدم حفاظاً على السلامة العامة ، حيث قامت إدارة المنتخب وبالتنسيق مع لجنة الطب الرياضي على تطبيق كافة البنود المدرجة في البروتوكول منها الفحوصات الطبية الدورية للاعبين وتوفير الأقنعة والقفازات والتباعد الجسدي خلال تناول الوجبات وغيرها .

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