شباب الأهلي يجدد عقد وليد حسين 3 مواسم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نجحت إدارة نادي شباب الأهلي، في تجديد عقد وليد حسين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة ثلاثة مواسم.

وجاء التجديد مع وليد، بعد أيام قليلة من التجديد مع اللاعب إسماعيل الحمادي، لتنتهي إدارة النادي من تجديد عقود أبرز عناصر الفريق للموسم المقبل.

وسبق أن جددت إدارة نادي شباب الأهلي، عقود اللاعبين أحمد خليل، والشقيقين يوسف ومحمد جابر، وإسماعيل الحمادي، ووليد عباس، عبد العزيز هيكل وماجد ناصر، وتعاقدت مع اللاعبين حمدان ناصر ولاحج صالح.

وسبق أن أعلن وليد حسين، رحيله عن شباب الأهلي عبر حسابه الشخصي على الانستغرام، بدون تحديد لوجهته المقبلة، لكنه عاد وجلس للتفاوض مجدداً مع إدارة النادي حتى الوصول إلى النهاية السعيدة.

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