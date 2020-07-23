الانضباط توافق على طلب شباب الأهلي سحب شكواه ضد المحترفين

المصدر: دبي-العوضي النمر

وافقت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي علي طلب نادي شباب الأهلي سحب الشكوى التي سبق وقدمها النادي أمام اللجنة على خلفية إلغاء الدوري وعدم تتويج النادي الذي كان متصدرا للترتيب بفارق 6 نقاط عن نادي العين.

وأكد المستشار سعيد الحوطي رئيس لجنة الانضباط، أن اللجنة تعاملت باحترافية مع ملف القضية منذ اللحظة الأولى، كما سبق ومنحت اللجنة نادي شباب الأهلي مهلة قانونية الأسبوع الماضي، بعد تقدمه لطلب رسمي بذلك، ولفت إلى أن قرار النادي بسحب شكواه ضد الاتحاد ورابطة المحترفين، جاء من أجل الصالح العام بحسب الأوراق التي تلقتها اللجنة، وبناء عليه وافقنا على الطلب وتم إيقاف النظر بالقضية واثبات التنازل وفق نصوص اللوائح.

وأشاد الحوطي بالخطوة الإيجابية لنادي شباب الأهلي لاسيما أنها جاءت بهدف الصالح العام بحسب وجهة نظر النادي، مشيرا إلى أن اللجنة تعامل أطراف أي قضية على قدم المساواة والعدالة والشفافية، كما كشف أن تلك القضية هي الأخيرة للجنة في الوقت الحالي، حيث تنتظر اعادة التشكيل لدورة جديدة في عمومية أغسطس القادم.

ووجه الحوطي الشكر لجميع الأندية بالدوري الإماراتي، على الالتزام والتعامل الراقي في جميع القضايا التي نظرتها اللجنة على مدار الموسم، وتعاملت خلالها بمساواة وشفافية ووضوح مع الجميع، كما تمسكت اللجنة بروح القانون في جميع الشكاوى التي نظرتها، وطبقت طبقت اللوائح والأنظمة التي تم إقرارها من قبل العمومية دون إنحياز أو محاباة.

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